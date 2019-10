Doku360: "Megértettem az ő Istenük üzenetét, úgy döntöttem keresztény leszek"

A film egy tizenhétéves szomáliai menekült lány magyarországi beilleszkedésének történetét mutatja be. Kafiya egyedül érkezett az országba, majd egy budapesti gyermekotthonba került, a film innentől végigköveti felkészülését a középiskolai érettségire. A felnőtté válás küszöbén szinte mindennel szakítania kell amit otthon tanult, hogy új életet kezdhessen Európában. A filmet 4 részben láthatják a hvg360-on. Az első részben Kafiya azzal szembesült, hogy míg szülőföldjén a lányok nem sportolnak, itt még kötélre mászni is meg kell tanulnia, hogy befejezhesse a középiskolát. Emellett gyakorolnia kell, hogy elérje álmát és modell lehessen. A második epizódban Kafi úszni tanul és a szalagavató táncra is készülnie kell. Emellett betekintést kaphatunk a gyermekotthon zsúfolt mindennapjaiba is.