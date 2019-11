Jelkép, koncerthelyszín, túlárazott - előzetes vélemények az új Népstadionról

Gundel Takács Gábor műsorvezető, kommentátor

Annál már öregebb vagyok, hogy egyetlen élményt ki tudjak választani a Népstadionhoz, később a Puskás Stadionhoz fűződők közül. Az első élményem az volt, amikor a '70-es évek elején édesapám elvitt egy kettős rangadóra. 70 ezer ember, fantasztikus hangulat, sohasem felejtem. Ott voltam 1981-ben is – szintén telt ház –, amikor világbajnoki selejtezőn 4:1-re vertük Norvégiát, és ezzel kijutottunk. De azt sem feledem, amikor egyszer magam is játszhattam egy meccsen. A Michael Schumacher vezette Forma–1-es csapat ellen lépett pályára a magyar színészekből, újságírókból álló csapat. És persze azokra a mérkőzésekre is szívesen emlékszem, amikor a kommentátorállásban lehettem. Az is nagy megtiszteltetés, hogy a nyitómeccs alkalmából én lehetek az egyik műsorvezető az új arénában. Az új nemzeti stadion Magyarországot képviseli. Ha vendéget fogadunk, akkor a nappali szobában látjuk vendégül, így természetesen az sem mindegy, hogy ha egy másik nemzet labdarúgó-válogatottja vagy egy világhírű művész érkezik hozzánk, milyen körülmények között fogadjuk. Számtalan alkalommal lobog majd a magyar zászló ebben a stadionban, és számtalan alkalommal énekeljük majd együtt felállva a nemzeti himnuszt. Úgy gondolom, hogy a nemzeti összetartozásunk egyik jelképe és fontos helyszíne lesz az új Puskás Aréna.