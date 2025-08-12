Keresztbe tett a kormányhivatal a Nitrogénművek újraindításának, több száz munkahely kerülhet veszélybe

Július végén újraindult volna a Nitrogénművek pétfürdői gyára, a műtrágyát készítő üzem ugyanakkor nem kapott meg egy, a működéshez szükséges hatósági engedélyt – számolt be a Telex. A portál szerint a szükséges engedélyt a Fejér megyei kormányhivatalnak kellett volna kiállítania, ez azonban nem történt meg.

A lap úgy tudja, hogy a kormányhivatal szerint az üzem egy része nem felel meg a rá vonatkozó előírásoknak. Ha a gyár a jövőben sem kapja meg az üzemet, az egész céget csőd fenyegeti, amivel több száz ember veszítheti el a munkáját.

A kormánnyal szemben kritikus milliárdos Bige László cége júniusban azért került bajba, mert úgy tűnt, hogy nem tudnak kifizetni a hitelezőknek 80 milliárd forintnyi kötvényt. A Nitrogénművek tulajdonosának végül sikerült megállapodnia a hitelezőkkel, így cége elkerülte a csődöt, ehhez azonban szinte mindent el kellett zálogosítania. Bigééket korábban a GVH is vizsgálta és megbüntette, utóbbiról azóta a bíróság kimondta, hogy jogtalanul.

A napokban derült ki, hogy Bige fia, Bige Dávid – aki korábban maga is igazgatósági tag volt a Nitrogénművekben – belépett egy nyíregyházi Tisza Szigetbe. A fiatalabb Bige korábban kritikusan nyilatkozott a kormányról és a gazdaságpolitikáról, ezt követően kormánypárti lapok azzal támadták, hogy pénzzel támogatja a Tisza Pártot. Ő ezzel kapcsolatban arról beszélt: nem párttag, és havi 10 ezer forintnál nagyobb összeggel nem is támogatja a Tiszát.

Bige Dávid Tisza Sziget-tagságával kapcsolatban Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt a kormányinfón, hogy sokat elmond a Tiszáról, hogy „minden jól ismert offshore- és kartellügy ellenére” szívesen látják a milliárdos fiát. Bige Dávid Gulyás vádjaira nyílt levélben válaszolt, tagadta az offshore-ozást, felidézte, hogy a kartellezés miatt kiszabott bírságot a bíróság visszavonta, emellett pedig beszólt a kormányközeli vállalkozóknak is.