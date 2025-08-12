Felfüggesztették a győri tinédzsert, aki nyilvános kivégzést tervezett kisebbségi csoportok ellen

Nyilvános kivégzésekről posztolt egy internetes csevegőprogramban egy 15 éves győri fiatal. Az online fenyegetésekre az FBI is felfigyelt, a gimnazistát még februárban letartóztatták.

„Megéltük azt, amit a filmekben nem éppen valósághűen mutatnak be. Ott még van idő felkészülni, elbúcsúzni, a valóságban nincs” – nyilatkozta most a Blikknek a fiú édesapja.

Július végén azonban vádemelés helyett az ügyészség három évre feltételesen felfüggesztette az eljárást a terrorcselekmény elkövetésével vádolt fiatal ellen. A pártfogó felügyelet alatt álló gyereknek pszichoterápiás kezelésen kell részt vennie, és tanulmányai folytatására törekednie. A szüleinek monitorozniuk kell a közösségi média oldalain megosztott tartalmakat és üzenetváltásokat. Titkosított kommunikációs alkalmazásokat azonban nem használhat – mondta el a lapnak Lichy József, a fiú védőügyvédje.

A fiatal öt hónapig javítóintézetben tanult, majd egy hónapig házi őrizetben kellett maradnia. A lap szerint a diák azt mondta, semmilyen előkészülete nem volt a cselekményének, „csak egy meggondolatlan írásról volt szó”.

Nyitóképünk illusztráció.