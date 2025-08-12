Lángol a piac, ötéves csúcsra lőtte a lakások iránti keresletet az Otthon Start

A Covid óta nem volt olyan élénk júliusban az ingatlanpiaci kereslet, mint az Otthon Start program bejelentését követően – ez a Duna House legfrissebb barométeréből derül ki. A cég keresletindexe 77 pontra ugrott, ami az elmúlt 5 év legmagasabb értéke az évnek ebben az időszakában. Az elemzés készítői szerint jelenleg a tranzakciószámokon látszik a szokásos nyári visszaesés, de az érdeklődés azt mutatja, hogy ősszel berobbanhat az ingatlanpiac.

Duna House

A kereslet növekedése abból is látszik, hogy az ingatlanbemutatások száma 16,6 százalékkal nőtt a program bejelentése után. Az adásvételek száma ugyanakkor egyelőre 17,7 százalékkal elmarad az egy évvel ezelőttitől – a vevők minden bizonnyal kivárnak a kedvezményes, fix kamatozású hitelt kínáló program indulásáig. A tranzakciók száma júniushoz képest 4,2 százalékot csökkent.

A Duna House adatai szerint Budapesten továbbra is drágulnak a lakások: éves szinten Budán 36, Pesten 24, a belvárosban pedig 22 százalékkal emelkedtek az árak. A panellakások így Pesten jelenleg átlagosan négyzetméterenként 1,08 millió, Budán 1,26 millió forintért váltottak tulajdonost, de a magas árak mellett az áralku is megjelent: Budán 1-2, Pesten akár 3-6 százalékot is engedtek az eladók.

Vidéken már 700-750 ezer forintos négyzetméteráron kelnek el a panellakások, a téglaépítésű ingatlanok ára stagnál.

Pest megyében jelentősen, 13 százalékponttal nőtt az 50 millió forint feletti tranzakciók aránya, ez részben már az Otthon Startnak köszönhető az elemzés összeállítói szerint. Az első vásárlók aránya Budapesten csökkent, vidéken pedig nőtt. Egyelőre továbbra is befektetési céllal vásárolnak inkább lakásokat, de már látszik a kedvezményes hitellel megcélzott új réteg megjelenése a vidéki piacon. Az eladókra szintén hatással van az Otthon Start: egyre többen döntenek úgy, hogy nagyobb ingatlanba költöznének, ők eddigi lakóhelyüket az első lakást vásárlóknak értékesíthetik.

Borítóképünk illusztráció.