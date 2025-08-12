Újabb kismama állítja, hogy szerelők törtek rá méhszájvizsgálat közben, Takács Péter cselédsajtónak nevezi az ügyről tudósító médiumokat

A székesfehérvári kórházban egy baktériumfertőzés miatt fertőtlenítik a csöveket, emiatt gondok vannak az ivóvízellátással is. A kórház orvos igazgatója két napja azt mondta, igyekeznek nem zavarni a betegeket a munkálatok során. „A betegek ebből az eljárásból szinte alig fognak bármit észrevenni” – fogalmazott akkor.

Magyar Péter vasárnap délután ugyanakkor egy Facebook-bejegyzésben egy olyan férfi beszámolóját osztotta meg, akinek a felesége pénteken szült a kórházban. Azt állította, hogy miközben a nő vajúdott, két vízvezeték-szerelő lépett be, majd dolgozott a kórteremben, miután a nővéreket arra utasították, hogy engedjék be őket a helyiségbe. Amíg benn voltak, az ápolók takarót borítottak a szülő feleségre.

A Fejér Megyei Szent György Kórház a Telex megkeresésére azt állította, nem szerelők, hanem a kórházban dolgozó műtősök jelentek meg a kórteremben.

Takács Péter egészségügyi államtitkár egy vasárnapi Facebook-bejegyzésben azt állította, hogy a kórházban a csőrendszer átmosó fertőtlenítése történt, amit alapesetben vízvezeték-szerelők végeznek, ám a hétvégén ezt egy egészségügyi dolgozó, egy műtős kolléga vállalta.

Az RTL Híradó beszélt az érintett édesapával, aki elmondta: miközben a felesége vajúdott, nem megkérték, hanem felszólították őket, hogy készüljenek, mert „be fognak jönni a melósok”.

Közben egy zárt csoportban egy másik kismama is arról írt, hogy szerelők törtek rá. „40 hetes vagyok ma, az ambulancián széttárt lábakkal, méhszájvizsgálat közben kiabáltam a vízszerelővel, hogy tán nem kéne bejönni” – írta.

A kórház az RTL-nek azt írta, erről az esetről nem érkezett hozzájuk jelzés, ekkor azonban már ők is elismerték, hogy bemennek a kismamákhoz. „Az üzemeltetésért felelős szakemberek minden esetben munkavédelmi ruházatot viselnek, a szülőszobai személyzet tagjai kísérik őket, és előre jelzik érkezésüket, amire engedélyt is kérnek.” Azt is megerősítették, hogy ebben egy műtős vesz részt.

„Nem elég, hogy embertelen módon bánnak a kiszolgáltatott helyzetben lévő édesanyákkal, nem elég, hogy 10 napja fertőző a csapvíz egy szülészeten, Takács Péter még bele is hazudik a magyarok szemébe” – kommentálta az esetet Magyar Péter kedd délelőtt.

Erre Takács Péter a Tisza Párt elnökének mentális állapotával kezdett foglalkozni, az esetről hírt adó médiumokat, élükön az RTL-t pedig „cselédsajtónak” hívta. „Ki az a megborult tudatú idióta, aki szerint a kórház bármelyik dolgozója – legyen az egészségügyi vagy műszaki szakember – azért járkál be szülőszobába vagy vizsgálóhelyiségbe, hogy zaklassa a szülő nőket?” – írta az egészségügyi államtitkár, aki idézte a kórház közleményét is, miszerint „a munkálatokat csak abban a meghatározott időben lehet elvégezni, amikor a csőrendszert fertőtlenítőszerrel feltöltötték, esetenként az éppen betegellátást folytató terekben is munkálatokat kell végezni”.