Videoüzenetben ment neki Orbánnak és Izraelnek a Szigeten az országból kitiltott Kneecap

Néhány perccel a Kneecap beígért videóüzenete előtt értünk a kijelölt helyszínre, a The Buzz színpadhoz, már távolról látszott, hogy az fesztiválozók palesztin és ír zászlókat lengetnek. A megszokott “Free, free Palestine” skandálás után átváltottak mellettünk egy másik nyelvre, amiből csak a Palesztinát értettük. Nem nagy meglepetés persze, de írül skandálták ugyanezt, a mellettünk bulizó srác el is árulta, hogy bár ír, hat éve Budapesten él. De két hét múlva költözik, amikor rákérdeztem, hogy miért, csak megvonta a vállát és maga köré mutat: Orbán miatt.

“Néhány barátom megbízott, hogy adjak egy üzenetet, mert őket nem engedtek be az országba. Mindenesetre, én kibaszottul szeretlek titeket és szabad Palesztinát” — konferálta fel a videoüzenetet Casey Lowry.

A kivetített videóüzenetben a Kneecap a világ egyik legjobb fesztiváljának nevezte a Szigetet, és arról írt, ott egy gyűlölettel teli ember, Orbán Viktor miatt nem léphettek fel. Az üzenet szerint Izrael népirtást követ el, amit Orbán és szövetségesei támogatnak. Ekkor kezdte a tömeg skandálni azt, hogy “Fuck Orbán”, akkor pedig csak erősödött, amikor az üzenet úgy folytatódott, Orbán és kormánya volt az is, aki megpróbálta betiltani a Pride-ot, de nem sikerült neki.

“Állj ellen Orbánnak, állj ellen Izraelnek, állj ellen a népirtásnak” — írta a Kneecap, majd Palesztina felszabadítását követelte.

A teljes üzenet videónkban is megtekinthető:

Kneecap videóüzenete a Szigeten Uploaded by HVG Videó on 2025-08-11.

A korábbi koncertjein a Hamász és a Hezbollah zászlóját felmutató, a szervezeteket éltető és közben Izrael gázai akcióit kritizáló ír raptrió Szigetre tervezett fellépése komoly botrányt okozott, tüntetést és aláírásgyűjtést is szerveztek azzal, hogy a fesztivál ne adjon teret egy terrorizmust éltető zenekarnak. A Sziget szervezői úgy látták, hogy nem a koncert lefújása a megfelelő válasz, erről Kádár Tamás, a Sziget főszervezője a HVG-n írt:

Kádár Tamás: Nincs jó válasz Vihart kavart a Kneecap fellépése a Sziget Fesztiválon, a kormány után több mint 150 művész is azt követelte, a fesztivál mondja le az északír zenekar koncertjét. Alábbiakban Kádár Tamásnak, a Sziget főszervezőjének az állásfoglalását közöljük.

A kérdést végül egy huszárvágással a kormány zárta le, amikor három évre kitiltotta Magyarországról a zenekar tagjait. A Kneecap ezt követően arról írt, hogy a kitiltás nem jogszerű, hiszen semmilyen bűnt nem követtek el, mellesleg azt üzenték, hogy “Fuck Orban”. Ez megjelent a kitiltást követő első, varsói koncertjükön is, amikor ezt skandálta a tömeg.

A kitiltott Kneecap idősávjában egyébként hétfő este a Refused lépett színpadra, de a Közel-Kelet így is téma maradt, hiába nem az írek zenéltek. A svéd hardcore zenekar énekese, Dennis Lyxzén arról beszélt két szám között, hogy Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök Donald Trumpot jelölte Nobel-békedíjra. Ez őrület, és az emberek jobban felháborodnak azon, hogy mi hangzik el egy koncerten a színpadról, mint hogy jelenleg zajlik egy népirtás – utalt a gázai helyzetre.

„Az elmúlt hónapokban láthattuk Gáza teljes pusztulását, miközben az emberek Bob Dylan és a Kneecap miatt vannak felháborodva. Térjetek már észhez! Nem mindig egyszerű a történelemben a helyes oldalt választani, de most könnyű belátni, hogy az egyik nép az elnyomott, a másik pedig az elnyomó. Szabad Palesztinát!”

Az énekes később arról is beszélt, hogy vannak hazug, náci vezetők, akik a transzneműeket, a migránsokat és az LMBTQ-közösség tagjait támadják.

A koncertet mintegy ezer ember nézte végig és Lyxzén mondatait nagy tapssal jutalmazták. A színpadon fent volt egy palesztin zászló is, míg a közönség tagjai között a Kneecapre jellemző sapkában, maszkban ugráló embereket is fel lehetett fedezni. A Refused a búcsúturnéját nyomja, amikor annak vége, feloszlanak.