Megjelent a rendelet az Otthon Start program keretében épülő nagy lakótelepek kiemelt beruházássá nyilvánításáról

A múlt heti kormányinfón hangzott el, a hétfő este megjelent kormányrendelet pedig máris tartalmazza: ha legalább 250 lakás valósul meg, és ezek legalább 70 százaléka megfelel a Fix 3% hitelprogram lakásokra vonatkozó feltételrendszerének, akkor az építkezés kiemelt beruházássá nyilvánítható, a vele összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé válnak.

A kormány ezúttal is a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva tér el az építészeti törvénytől rendelettel, azaz alacsonyabb szintű jogszabállyal. A beruházónak kell nyilatkoznia arról, hogy megfelel a feltételeknek. A kiemelt beruházássá nyilvánításnak nem előfeltétele, hogy központi költségvetési vagy európai uniós támogatást vegyen igénybe.

A rendelet keddtől hatályos, de az építési engedéllyel már rendelkező beruházásokra, illetve a már folyamatban lévő hatósági eljárásokra is alkalmazni kell.

A HVG-nek nyilatkozó szakértők szerint egyébként a 250 lakásos alsó határnak a vidéki projektek nagy része nem felel meg. A fővárosban többnyire a belváros és a kertvárosi peremkerületek közti átmeneti zónában vannak ekkora fejlesztések, például a VIII., IX., XI., XIII. kerületben. Mivel a lakások 70 százalékának meg kell felelnie a program feltételeinek (a vételár nem lehet 100 millió forint felett, és a négyzetméterár sem haladhatja meg a másfél millió forintot), leginkább a pesti oldal olcsóbb kerületeiben induló projektek és néhány vidéken induló nagyberuházás jöhet szóba.

