Gabrielius Landsbergis volt litván külügyminiszter: Ha Putyin háborút indít az EU ellen, az 2035 előtt lesz

Mivel a most hozandó döntések 10 évre meghatározzák Európa sorsát, a legfontosabb az lenne, hogy az EU a 7-es paragrafus alapján megvonja Magyarország szavazati jogát. Így ugyanis meg tudná mutatni, hogy egységes, miután az Orbán-kabinet teljes mértékben megbénítja a szervezetet. És miként akarnak a 26-ok ütőképes szövetségként megjelenni, amikor mindenki tudja, hogy lehetetlen közös erővel határozatokat hozni?

Egyebek közt ezt fejti ki Gabrielius Landsbergis a Süddeutsche Zeitungnak adott interjúban. A volt politikus a kontinens engedékenységének tudja be, hogy idáig juthattak a dolgok. Merthogy szervezet védte, támogatta Orbán Viktort, megengedte neki, hogy mára az legyen, aki.