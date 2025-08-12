Kimaradt közel egymilliárd forint profit a Matolcsy-klán cégének beszámolójából, de jött Mészáros Lőrinc könyvvizsgálója, és megtalálta

Milliárdos hibákat kellett korrigálni az MNB-botrányban érintett építőipari cég, a Raw Development Kft. korábbi évekre vonatkozó beszámolóiban – írja a G7. A korrigálásra idén került sor, miután Matolcsy Ádám barátja, Somlai Bálint cégének könyvvizsgálását átvette a Mészáros Lőrinc több tucat vállalkozásánál hasonló feladatot ellátó Quercus Audit RB Kft. A portál szerint valószínűleg ennek tudható be az is, hogy a cég idei beszámolóját pár nappal a május végi 31-i határidő után, június 4-én tették közzé.

A feltárt hibák között szerepel például az, hogy a cég 2023-ban a ténylegesnél 130 millió forinttal kisebb árbevételt és közel 1,3 milliárd forinttal alacsonyabb anyagköltséget mutatott ki. Ennek fényében az eleve 5,3 milliárdos profitot is felfelé kellett korrigálni, további 930 milliárd forinttal. A Raw Development könyveléséből továbbá nyomtalanul eltűnt az az 50 milliárdos kötvénykibocsátás, amelyről májusban mi is beszámoltunk.

A 2014-ben alapított Raw Development 2018-ban került Somlai Bálint érdekeltségébe. A cég ezt követően néhány év alatt berobbant, és a NER egyik legnagyobb építőipari cégévé nőtte ki magát. Mindezt úgy, hogy árbevételének túlnyomó része – 2020 és 2022 között több mint 90 százaléka – a Magyar Nemzeti Bank megrendeléseiből származott.