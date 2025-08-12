„Úgy nézett rám, hogy micsoda hülye kérdés ez?” – mesélte Orbánról Trump, miután kikérte a véleményét az orosz–ukrán háborúról
Mint a témában jártas és a feleket jól ismerő „nagyon-nagyon okos” embert kérdezte a magyar kormányfőt az amerikai elnök.
„Megkérdeztem egy nagyon-nagyon okos embert – akit néhányan szeretnek, néhányan nem szeretnek –, Orbán Viktort, aki jól ismeri a két nemzetet. Azt kérdeztem tőle: Ukrajna legyőzheti Oroszországot? Ezután úgy nézett rám, hogy micsoda hülye kérdés ez?” – osztott meg kulisszatitkokat Donald Trump amerikai elnök hétfői sajtótájékoztatóján. A rövid, az X közösségi oldalon is megosztott eszmefuttatást a Blikk vette észre.
Trump hétfői sajtótájékoztatóján a pénteken esedékes alaszkai csúcstalálkozó volt a téma. Mint arról korábban mi is beszámoltunk, az amerikai elnök Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozik pénteken, hogy az orosz–ukrán háború lezárásáról tárgyaljanak.
Trump hétfőn beszélt arról is, hogy valamennyi területet megpróbál majd visszaszerezni Ukrajnának. Hozzátette: az alaszkai tárgyalás célja, hogy Putyint a háború befejezésére ösztönözze, aminek része lesz néhány földcsere és földterület-áthúzás. Nem ez az első alkalom, hogy Trump a „földcsere” kifejezést használja, bár egyelőre nem világos, hogy Oroszország milyen földet engedhetne át Ukrajnának, tekintve, hogy Kijev sosem támasztott igényt orosz területre.
Területek átadását a múlt hét végén Zelenszkij még egyértelműen elutasította, azonban hétfőn már a Telegraph arról írt, hogy erre mégis hajlandó lehet az ukrán elnök.
A pénteki csúcstalálkozó előtt több nemzetközi találkozó, nyilatkozat is várható. Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere például már egyeztetett az orosz miniszterelnök-helyettessel, szerdán pedig Friedrich Merz német kancellár tervez konzultációt Trumppal, Zelenszkijjel és más európai vezetőkkel.
A pénteki találkozón várhatóan sem Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, sem az Európai Unió képviselői nem fognak részt venni. Kedd reggel az Európai Tanács nyilatkozattal jelezte a pénteki találkozóval kapcsolatos álláspontját, ezt a magyar kormány – egyedüli uniós tagállamként – nem támogatta.
Orbán Viktor a Facebook-oldalán magyarázta meg, hogy miért nem: szerinte egy olyan tárgyalásnak szabna feltételeket a nyilatkozat, amelyen az Unió nem vesz részt, így a kispadról utasításokat osztogatni nem jó megoldás. Helyette EU–Oroszország-csúcstalálkozót kéne szorgalmazniuk a vezetőknek.
