Publicus: az ellenzékiek jobban ismerik a Digitális Polgári Köröket és a Harcosok Klubját, mint a kormánypártiak

Többen hallottak a Harcosok Klubjáról és a Digitális Polgári Körökről az ellenzékiek körében, mint a kormánypártiak közül – írja a Népszava a lap megbízásából készült, augusztus eleji Publicus Intézet által készített felmérés alapján.

A megkérdezettek körében a Harcosok Klubjának 80, a Digitális Polgári Köröknek (DPK) pedig 76 százalékos az ismertsége, azonban ezeket az arányokat az ellenzékiek „húzzák fel”, írja a lap. A Harcosok Klubjáról a kormánypártiak 72, az ellenékieknek viszont 95 százaléka hallott. A DPK ismertsége a Fidesz szavazók körében 68, az ellenzékieknél 89 százalékos.

A felmérésből kiderül, hogy sokan nincsenek tisztában ezeknek a működésével, a Harcosok Klubjáról a megkérdezettek 8 százaléka állította, hogy „teljes mértékben” tudja, hogyan működik és további 39 százalék volt nagyjából tisztában vele. A Fidesz szavazóknál pedig alig nagyobb ez az arány, mindössze 11 és 46 százalék a csoport működésével teljesen és nagyjából tisztában lévők aránya.

A Publicus mérése szerint az emberekben a csatlakozási hajlandóság igen alacsony, tízből kilenc ember elképzelhetetlennek tartja, hogy csatlakozzon a Harcosok Klubjához, ez az arány a kormánypárti szavazók körében is 69 százalék. Mindössze a megkérdezett kormánypárti szavazók 2 százaléka csatlakozott az online közösséghez, további 7 százalék pedig a jövőben tervez. Hasonló számokat mért az intézet a DPK-val kapcsolatban, ezekhez a Fidesz szavazóinak 6 százaléka csatlakozott, 16 százalék pedig a jövőben szeretne csatlakozni valamelyik digitális körhöz.

Pár napja az Europion publikált kutatást ugyanebben a témában, eszerint a 16 év feletti lakosság 76 százaléka hallott már a Harcosok Klubjáról és a DPK-ról, ami nagyjából egybevág a Publicus számaival, a csatlakozási hajlandóság terén azonban jelentős eltérést mutat a két felmérés. Az Europion szerint minden második kormánypárti szavazó már tag, vagy már csatlakozni készül valamelyik kezdeményezéshez.

A Fidesz és Orbán Viktor az elmúlt időszakban látványosan próbálja átvenni az uralmat a digitális térben. A miniszterelnök korábban csak a szokásos péntek reggeli Kossuth rádiós interjújában szólalt meg, az elmúlt időszakban azonban több podcastba is elment, nemrég például Dopeman műsorában osztotta meg a gondolatait, illetve gyors egymásutánban mondott beszédet Tusványoson és az MCC Feszten.

Szintén a digitális világ visszahódítását szolgálja a májusban indított Harcosok Klubja, ennek azonban egyelőre kevés hatása látszik. Valószínűleg a kormánypárt is érezte, hogy egy Facebook-csoport nem lesz elég, és gyorsan elkezdték szervezni a Digitális Polgári Köröket, amelyekből 25 már egészen biztosan van, ezekről az alább olvashat bővebben:

