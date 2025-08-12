Orbán Viktor leírta, miért nem Putyin bábja

Az Európai Unió állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanács hétfőn fogadta el és kedd reggel tette közzé azt a nyilatkozatot, amelyben a pénteken esedékes Trump–Putyin-csúcstalálkozó előtti legfontosabb alapvetéseket rögzítik. A dokumentum alján azonban jelzik: Magyarország – tehát Orbán Viktor, aki kormányfőként részt vesz az Európai Tanácsban – egyedüliként nem csatlakozik a nyilatkozathoz.
Kedd reggel Orbán Viktor a Facebookon osztotta meg az indokokat, hogy miért nem támogatta a nyilatkozatot. „Mielőtt az európai liberális-mainstream kórus újra rákezd a »Putyin bábja« nótára, szeretném megosztani, miért NEM tudtam támogatni a nyilatkozatot Magyarország nevében” – írta a miniszterelnök.
Az alábbi három okot sorolta fel:
- A nyilatkozat feltételeket próbál szabni egy olyan tárgyalásnak, amelyre az EU vezetőit meg sem hívták.
- Már önmagában is szomorú, hogy az EU partvonalra szorult. Ennél csak az lenne rosszabb, ha még utasításokat is osztogatnánk a kispadról.
- Az egyetlen észszerű lépés az EU vezetői részéről az, ha az amerikai–orosz találkozó példáját követve kezdeményezzük egy EU–Oroszország-csúcstalálkozó összehívását.
Amint arról korábban beszámoltunk, pénteken találkozik Donald Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök Alaszkában. Bár felmerült a lehetősége, jelenleg úgy néz ki, hogy sem Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, sem az Európai Unió nem vesz részt a tárgyalásokon.