Orbán Viktor leírta, miért nem Putyin bábja

Az Európai Unió állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanács hétfőn fogadta el és kedd reggel tette közzé azt a nyilatkozatot, amelyben a pénteken esedékes Trump–Putyin-csúcstalálkozó előtti legfontosabb alapvetéseket rögzítik. A dokumentum alján azonban jelzik: Magyarország – tehát Orbán Viktor, aki kormányfőként részt vesz az Európai Tanácsban – egyedüliként nem csatlakozik a nyilatkozathoz.

Kedd reggel Orbán Viktor a Facebookon osztotta meg az indokokat, hogy miért nem támogatta a nyilatkozatot. „Mielőtt az európai liberális-mainstream kórus újra rákezd a »Putyin bábja« nótára, szeretném megosztani, miért NEM tudtam támogatni a nyilatkozatot Magyarország nevében” – írta a miniszterelnök.

Az alábbi három okot sorolta fel:

A nyilatkozat feltételeket próbál szabni egy olyan tárgyalásnak, amelyre az EU vezetőit meg sem hívták. Már önmagában is szomorú, hogy az EU partvonalra szorult. Ennél csak az lenne rosszabb, ha még utasításokat is osztogatnánk a kispadról. Az egyetlen észszerű lépés az EU vezetői részéről az, ha az amerikai–orosz találkozó példáját követve kezdeményezzük egy EU–Oroszország-csúcstalálkozó összehívását.

Amint arról korábban beszámoltunk, pénteken találkozik Donald Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök Alaszkában. Bár felmerült a lehetősége, jelenleg úgy néz ki, hogy sem Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, sem az Európai Unió nem vesz részt a tárgyalásokon.