Eltelt 42 év, de még mindig messzi-messzi járunk a Star Wars lenyűgöző világától

Nem ártott volna egy videóbíró, amely idejekorán eldönti a Star Wars-rajongók körében dúló vitát, hogy Han Solo vagy az ellene küldött fejvadász, Greedo lőtt-e először a Mos Eisley-i kocsmában. Bár a kérdésben pillanatok alatt igazságot szolgáltatni képes technológia mára a legtöbb otthon részévé vált, azért közel sem minden Star Wars-ötletet sikerült az elmúlt négy évtized alatt megvalósítani.

A repülés mindennapossá válásához lényegében csak a fapados légitársaságok árszabása vitt közelebb az első Star Wars-film és a háromszor három részesre tervezett eposz záróepizódjának jövő heti mozikba kerülése között. Az égitestközi utazás ügye bizonyos értelemben még rosszabbul is áll, mint anno.

A megannyi korabeli író és filmkészítő fantáziáját megmozgató, George Lucast is inspiráló holdutazások mind az elsőként bemutatott Csillagok háborúja epizód premierje előtt történtek. Azóta csak tervezgetik az űrügynökségek és a politikusok, hogy ismét embert küldjenek a Holdra. Igaz, ebbe az ígérgetésbe mára milliárdos vizionáriusok is beszálltak, Elon Musk például nem is állna meg a Holdnál, egyenesen a Marsig vinne asztronautákat.