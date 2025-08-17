És akkor Orbán azzal fenyeget, hogy ráteszi a kezét a gázcsapra

Összejött a nagy találkozó: Donald Trump és Vlagyimir Putyin személyesen ültek le, hogy az ukrán háborúról tárgyaljanak – az egyeztetésből épp csak Ukrajnát hagyták ki. Az egész világ kíváncsian várta, mi fog történni – aztán a nagy áttörés elmaradt, de összeveszés sem lett. Ahhoz képest, hogy 5-7 órás megbeszélésről volt szó, négy órával a kezdés után Putyin már úton volt hazafelé, mindkét elnök udvarias szép szavakat mondott a sajtótájékoztatón, csak épp azt nem árulta el egyikük sem, miben sikerült előrelépni és miben nem. A következő lépésként Trump hétfőn Volodimir Zelenszkijjel tárgyal majd, és azt is világossá tette: nem hisz a tűzszünetben, békemegállapodást vár el a felektől.

Donald Trump és Vlagyimir Putyin Alaszkában AFP / ANDREW HARNIK

Készült a találkozóra Orbán Viktor is, aki azzal a bátor állítással próbálta erősnek mutatni Magyarországot, hogy a gázszállítás leállításával „egy nap alatt elintézhetnénk Ukrajna összeomlását, egyetlen nap alatt, csak nekünk nem érdekünk”. Megnéztük, mi igaz a fenyegetésből: a villamos energiában kimondottan nagy, 42 százalékos Ukrajna ellátásában a magyar részesedés, és főleg télen jelentene problémát a magyar áram kiesése, míg a gázszállításban viszont fontos, de nem nélkülözhetetlen Magyarország.

Megjelent a kormányrendelet, kiemelt beruházássá lehet nyilvánítani azokat a nagy lakótelepeket, amelyeket az Otthon Start program keretében építenek. A kormány szerint 50 ezer lakás épülhet így öt év alatt, de azért kockáztatnak ők is, mert a választásig igazából még csak a kereslet óriási növekedését és vele a drágulást lehet majd érezni, kínálati fordulat 2027-2028-ban jöhet. Ahogy közeledik szeptember 1-je, amikor indul a 3 százalékos lakáshitel programja, egyre több részlet derül ki, így lesz egyre nyilvánvalóbb, hogy a kormány nemcsak választási csodafegyvernek szánja ezt, hanem a NER-közeli építőipari vállalkozókat is szeretné megsegíteni.

Egy panelház szigetelése Vaszkó Angéla

Sokat jelenthet a lakások energetikai korszerűsítésének indulása is, amelyet úgy találtak ki, hogy akár ingyen is lehessen szigetelni vagy megcsinálni a fűtésrendszer korszerűsítését. Csakhogy mire az erről szóló jogszabály hatályba lépett, már csak a bennfentesek juthattak be a több százmilliárd forintos üzletbe.

Egyre nagyobb kihívás az állam számára az, hogy a Magyarországra csábított filmforgatásokat támogassa. Ezért lefékezték a külföldi filmek itteni forgatását, a szakma arról beszél, hogy 100-130 milliárd forint ragadhatott be.

A szárnyas fejvadász 2049 fóti forgatásán Warner Bross

Persze a kormánynak eközben pénzre is szüksége van, kapóra is jön az inflációkövető adóemelés. Itt egészen vad kanyarokkal jött ki az, hogy jövő januárban a vártnál nagyobb mértékben fognak emelkedni az érintett adók: több havi átlag helyett a júliusi inflációból számolják ki az adóemelés mértékét, márpedig az váratlanul magas lett, nagyrészt azért, mert amikor sok gáz fogy, akkor a változatlan ár ellenére úgy tűnik, mint ha az drágult volna, és a KSH-hoz a júliusi gázfogyasztás adata még nem érkezett be, ezért a májusival számolt.

A hét képe: kiégett busz Budapesten, ahol két nap alatt három busz jutott erre a sorsra. A főváros vizsgálatot indított és arra kérte a kormányt, engedje, hogy lecserélhessék a buszaikat.

Kiégett busz a belvárosban Kiss-Kuntler Árpád

Hivatalos panaszt nyújtott be az Európai Bizottság versenypolitikai főigazgatóságához Tordai Bence Paks II. ügyében. Az ellenzéki politikus arról beszélt a HVG-nek adott interjújában: szerinte a projektre 2017-ben kiadott uniós jóváhagyást vissza kell vonni.

A brüsszeli testület korábban már szabad utat adott a paksi munkáknak, Franciaországban pedig épp állami támogatást kap az állami tulajdonú EdF, hogy új erőműveket építsen. Tordai szerint a magyar helyzet abból a szempontból más, hogy az EU itt próbálkozhat megszüntetni az orosz függőséget, egyébként sem volt piaci zavar, amelynek az orvoslására az unió jóváhagyhatna állami támogatást.

Aláírta Donald Trump a kriptopiac szabályozásáról szóló új törvényt, amelyet kétpárti támogatással szavaztak meg a képviselők – nem csoda, a tavalyi választás céges kampánytámogatásainak majdnem a felét a kriptocégek adták össze. Az új szabály szerint az USA-ban csak az bocsáthat ki stablecoint, aki erre engedélyt kap, miután bizonyította, hogy van fedezet mögötte.

Trump arcképét ábrázoló érme a kriptovaluták között AFP/ Jonathan Raa

Ez azt jelenti, hogy sokkal kisebb lesz a szürkezóna, könnyebben fogadhatják el a stabil árfolyamú digitális valutákat fizetőeszközként. Az persze nem valószínű, hogy egyhamar kriptopénzzel fizetnének az emberek tömegesen, de a háttérben, a pénzügyi rendszerben egyre gyakoribb lehet ennek a használata, ami hosszú távon hozhat nagy változásokat.

Már csak néhány hónap, és 9,5 millió fő alá csökken Magyarország népessége. A kormány megpróbálta feljebb vinni a születésszámot – teljesen sikertelenül –, de elhanyagol egy nagy problémát: annyira kevesen születtek az elmúlt években-évtizedekben, hogy akkor is demográfiai krízis lenne, ha hirtelen sokkal több gyerek születne.

A kormány megpróbálta feljebb vinni a születésszámot Kiss-Kohut Andrea

Például a 2023-2025-ös születésszámok miatt már most lehet tudni, hogy pár év múlva még sokkal kevesebb gyerekkel kell az iskoláknak fennmaradniuk. A következő négy-öt évben a nyugdíjkorhatárt elérők száma annyival lesz nagyobb a felnőttkorba lépőknél, hogy a munkaerőpiacon is egyre nagyobb lesz a baj, a 2030-as években pedig évente 40-80 ezerrel fog csökkenni a munkaképes korúak száma – akárki is lesz kormányon akkor, ezzel nagy munkája lesz.

Látványosan visszafogta a költekezést a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar 2023/2024-ben, de így is százmilliós megbízások landoltak NER-közeli cégeknél. A szerződéslistát, amelyből ez kiderül, a kar sokáig nem volt hajlandó kiadni a HVG-nek, egy per után tette csak meg ezt.

Végrehajtás a végrehajtóknál Túry Gergely

Eközben végrehajtás indult a végrehajtók ellen. Nem fizetnek ki ugyanis egy kétmilliárd forintos tartozást, a jogerős bírósági ítélet ellenére sem. Az MBVK amúgy azzal a céggel pereskedett, amellyel az eddigi legnagyobb összegű szerződését kötötte: a 2017-es szoftverfejlesztési megbízás értéke 3,427 milliárd forint volt. A fő kérdés most az, lesz-e olyan végrehajtó, aki elvégzi a munkát a kar ellen.

