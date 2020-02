Az én hetem: Péterfy Gergely rájött, hogy exportíró

Kulcsszavak Mundér (Katonákat hivatott meg Orbán Viktor meghallgatni az évértékelő beszédét. Külön ki is emelte jelenlétüket, közben az erős hadsereg fontosságát hangoztatta.) Exportíró (Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója az elmúlt napokban két interjúban is kifejtette, mit gondol a magyar irodalomról és a magyar írókról. Azt fejtegette például, hogy az „exportra termelő írók” szerinte nem magyar írók: „Csak magyarul írnak, mert nem tudnak más nyelven írni.” Kerékbilincs (Újra bevezetik Budapesten a kerékbilincselést, a főváros költségvetési terve szerint éves szinten 15 millió forint többletbevételt várnak ettől. A kerékbilincselés most sem tilos, de a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 2019-ben egyetlen kerékbilincset sem rakott fel a szabálytalanul várakozó autókra.) Szívószál ("Riadót kell fújnom" - mondta Orbán Viktor miniszterelnök az évértékelő beszédében, majd bejelentette a klímavédelmi akciótervet. A többi között betiltják az egyszer használatos műanyagok, köztük a szívószálak forgalmazását, lehetővé teszik az üveg- és műanyag palackok, valamint a fémdobozok visszaváltását, minden újszülött után tíz fát ültetnek, így azt remélik, 2030-ra elérik, hogy az ország erdővel borított területe 27 százalékra növekedjen.) Biodóm (Lemondott Persányi Miklós, a fővárosi állatkert igazgatója, aki 21 évig irányította az intézményt. A háttérben a Biodóm körüli költségvetési vita állhat, bár ő egészségi okokra hivatkozott.)

Hétfőn belázasodom, olyan igazi gyerekkori módra, vacogok és verejtékezem. Tömöm magamba az aszpirint, éjjel rémálmaim vannak, ahogy elaludnék, valami visszaránt, mint amikor nem vetted észre, hogy kerékbilincs van az autón, de megpróbálsz kiparkolni. Reggelre csatakosra izzadom az ágyat.

Éva szívószállal hozza be a limonádéba oldott aszpirint, még egy koktélnapernyőt is biggyeszt mellé. Azért a szívószáltól nehéz lesz elbúcsúzni. Egy egész korszak benne van. A hatvanas évek életöröme, a Radio Luxemburg és a Szabad Európa, a James Bond-lányok a koktélpartikon a jugó tévén. Oázist szívószállal. Forró kakaót szívószállal. Kólát színes szívósállal a Körtéren. Igyál pohárból, mint egy normális ember – dühöng apám, amikor meglátja a kezünkben, így a húgommal csak akkor kapunk az üdítőhöz, ha apám nincs velünk. Elcsórni a napszemüvegeket a fiókból, szalmakalap fel, szívószál a pohárba, és így pózolni a tükör előtt. Tiszta Riviéra. Mintha nem is itt lennénk, hanem valahol máshol, ahol érdemes. Ahol érdemes lenni. Mielőtt még életbe lépne a prohibíció, betankolok néhány kartondoboznyit és ünnepi alkalmakon majd kiosztom az unokáknak, hadd lássák, mivel tettük tönkre a világot.