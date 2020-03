A járványokkal együtt járnak az összeesküvés-elméletek – most sem úsztuk meg őket

Utóbbiak egyik fő érve az, hogy az állítólagos vuhani laboratórium logója feltűnően hasonlít a Resident Evil filmekben és játékokban szereplő Umbrella Corporation-ére, s utóbbi volt az, amely ráküldte az emberiségre a zombiapokalipszist okozó vírust. „És az is sokatmondó, hogy a Resident Evilben szereplő főváros neve (Racoon) a corona anagrammája” – hangzik a végső érv.

Ahogy minden vészhelyzetben – elég csak például 2001. szeptember 11-ére gondolni – most, a világjárvánnyá vált COVID-19 betegség esetében is szárnyra kaptak az összeesküvéselméletek, s csakúgy, mint korábban, a cáfolatok sem nagyon győzik meg azokat, akik biztosan „tudják”, hogy a világ a „háttérhatalom” irányítása alatt áll.

Az ördög a részletekben

Az elképzelések, bármilyen hihetően is hallatszanak, nem megalapozottak. A Lancet című tudományos folyóiratban felsorolták azokat a kínai, amerikai, illetve egyéb nemzetiségű tudósok által írt elemzéseket, amelyekből kiderül, hogy a vírus géntérképének tanulmányozása alapján megállapítható, a kórokozó a természetből, nem pedig egy laboratóriumból került az emberek közé. Azok a tudósok is azt mondják, hogy a legújabb koronavírus is természetes kórokozó, akik már közel két évtizede, az első koronavírusjárvány, a SARS-epidémia kitörése óta tanulmányozzák a vírust.