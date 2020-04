Pálinkás József a Home office-ban: "Nekem nem jön ki a matek"

Miközben nagy tettekre készülünk, például a Mars meghódítására, egy láthatatlan kis vírus térdre kényszeríti az egész emberiséget, milliárdosoktól a nincstelenekig. Jobb híján mindenki az otthonába menekül, és igyekszik kibekkelni ezt az egészet. A hvg360-on minden nap jelentkezik a Home office, amelyben M. Kiss Csaba kérdezi aktív élethez, nyilvánossághoz szokott ismert emberektől, hogy miként élik meg a helyzetet, hogy látják a közelebbi és távolabbi jövőt, mit tesznek épp, s mit kell elhagyniuk a szokásos tennivalóik közül. A most kezdődő nehéz időszakot dokumentálja a sorozat manír nélküli, személyes beszélgetésekkel, s közben talán a nézőknek is segít a privát túlélésben. A tegnapi részben Márki-Zay Péter beszélt arról, hogy szerint hiba "azt hazudni, hogy tesztelésre nincs szükség." A Fidesz erősen politikai célokra használja ki a válságot, s a világon egyedülálló, amit a kormány az önkormányzatokkal tesz – véli a hódmezővásárhelyi polgármester. A szerdai epizódban Káel Csaba hangsúlyozta, hogy egy ilyen válság közepette is hasznos foglalkozni a kultúrával, s az "utódainknak példaként szolgálhat, hogy tudtunk reagálni a veszélyre". A MÜPA mellett a filmipart kormánybiztosként irányító szakember beszélt a filmes segélyalapról is.