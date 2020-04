Magyar milliárdosok túlélési technikái: Jellinek Dániel

A koronavírus-járvány egyértelműen pánikhelyzetet szült, a társadalomban és az ingatlanszektorban egyaránt – tapasztalja az ingatlanmágnás, aki rendületlenül bejár az irodájába dolgozni. De nem mindenkivel ennyire szigorú: „A veszélyeztetetteket, a gyereküket egyedül nevelőket hazaküldtem, akinek pedig szüksége van rá, annak rugalmas munkaidőt adtam.”

Megérti a félelmeket, hiszen válság van, egészségügyi és gazdasági szempontból egyaránt. Sosem volt azonban fontosabb a józan ész és a higgadtság, mint most – jelzi, hogy cégvezetőként nem dönthet érzelmi alapon.

Névjegy Jellinek Dániel, az Indotek-csoport többségi tulajdonosa és vezérigazgatója

„Félreértés ne essék, jelentős veszteségek értek minket és a teljes kereskedelmiingatlan-piacot is az utóbbi hetekben, és a negatív hatások középtávon is érezhetőek lesznek.” Az irodai helyett otthoni munkavégzésre átálló cégek, a rövidített nyitvatartás a plázákban, a visszamondott szállodai foglalások – ez mind-mind valóság, a károkat pedig legfeljebb csökkenteni lehet.

„A krízis ugyanakkor mindig lehetőséget is jelent. Most olyan befektetési célpontokat keresünk, amelyeknek az árazása a túlzó piaci reakciók miatt kedvező, és amelyek hosszabb távon átlagon felüli hozamot termelhetnek.” Az előző, 2008-as válságból is azzal a stratégiával jöttek ki jól, hogy „azokban az ingatlanokban láttuk meg az értéket, amelyekben akkor és ott más nem”.