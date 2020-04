Kevesebb lélegeztetőgépet? Több heparint? Unortodox próbálkozások a Covid–19 kezelésében

A tüdőgyulladás is végzetes lehet, de nehezíti a doktorok dolgát az a sokáig észrevétlen csapda, hogy a koronavírus sok apró trombózist okoz. Boncolások sajnálatos eredménye, hogy a betegek halálát a szokatlan, ám súlyos tüdőembólia idézte elő. A jelenségre először a járvány egyik gócpontjában, Olaszországban figyeltek fel az orvosok, és újabban mások is publikálták. Nem volt könnyű észrevenni, mert a koronavírus miatt pici erekben keletkeznek alig látható vérrögök – egyébként nem csak a tüdőben.



Olaszországban a gyógyszerfelügyelet (AIFA) áprilisban hivatalosan jóváhagyta, hogy egy ismert váralvadásgátlóval, a heparinnal folytassanak klinikai kísérleteket (Inhixacovid19 néven). Azt is megpróbálják kideríteni, a betegség melyik stádiumában, mekkora adagok lehetnek hasznosak (alább olvashatják minapi interjúnkat a véralvadási zavarok tekintélyes magyar kutatójával).