„És persze a nap végén buli” – egyre több minden derül ki a Harcosok Klubja közelgő edzőtáboráról

„Exkluzív események, közösségi médiás képzések, ismeretterjesztő előadások, csapatépítő programok és persze a nap végén buli” – ezzel várja a Fidesz a digitális harcosait az első Harcosok Klubja-edzőtáborban, amelyről azt már korábban is tudtuk, hogy Sátoraljaújhelyen lesz. Hétfőn kora este azonban a Harcosok Klubja-csoportban megjelenő posztból az is kiderült, hogy szeptember 13-án és 14-én lesz a Rákóczi Táborban.

A részvétel ingyenes, túljelentkezés esetén sorsolni fogják, ki vehet majd részt – írták a csoportban.

Jelenleg úgy néz ki, hogy ősszel erősen be fogja rúgni a kampánygépezetet a kormánypárt. Szeptember 7-én lesz a kötcsei piknik, a Fidesz hagyományos politikai évadnyitója, ahol Orbán Viktor a főszereplő, aki rendszerint ilyenkor tart zárt körű politikai eligazítást a NER politikai-közéleti elitjének.

Orbán Viktor délután rajzolja meg az őszi politikai évadot, szeptember 7-én lesz a kötcsei piknik A miniszterelnök a Harcosok Klubja tagjaival osztott meg újabb belső információkat.

Szeptember második hétvégéjén a cikk elején részletezett edzőtábor lesz, majd 20-án a Fidesz másik idei nagy újításának, a Digitális Polgári Köröknek (DPK) szervez rendezvényt a Papp László Budapest Sportarénában.

Közben pedig egyre többet tudni a már korábban bejelentett 25 DPK-nak a résztvevőiről. A múlt héten Kocsis Máté osztott meg egy névsort a Zebra tagjairól, majd a példáját tegnap este követte Kubatov Gábor is. A Fradi elnöke – aki stílszerűen a Fradi DPK-t irányítja – Facebook-oldalán tette közzé a kör első tagjainak névsorát. A főként aktív vagy korábbi sportolókat (például Dibusz Dénes, Nyéki Balázs, Lékai Máté) tömörítő körbe helyett kapott még többek között Bohár Dániel a Megafon influenszere, Lotfi Begi zenész és Petrás János a Kárpátia énekese is.

Még vasárnap tette közzé a saját, Büszkeség névre hallgató digitális köréhez csatlakozók listáját Schmidt Mária, NER egyik kedvenc történésze, korábbi többszörös kormánybiztos és a Terror Háza Múzeum és a XXI. Század Intézet főigazgatója. Ebbe a körbe lépett be Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter (aki ezt egyébként már a Kormányinfón is jelezte); de itt van például Békés Márton, a NER egyik ideológusa, a XXI. Század Intézet igazgatója; Havasi Bertalan, a miniszterelnök korábbi sajtófőnöke, jelenleg a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkára; Kovács Zoltán, nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár; Rétvári Bence, igazságügyi államtitkár; és Szőke Gábor Miklós a NER egyik kedvelt szobrásza is (aki egyébként a Groupama Aréna előtt álló Fradi sast is alkotta, de egyelőre a Fradi-körnek még nem tagja).

Nyitókép: Facebook / Harcosok Klubja