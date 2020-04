Az ügynök-színész legnagyobb alakítása a saját élete volt

A külső szemlélő számára tehát 1944-ben úgy tűnt, megfelel a sötét kor politikai követelményeinek. Azon az őszön szerződtették is a Nemzeti Színházba. Katonai szolgálatot is teljesített. Egy 1950-es önéletrajza szerint hadititkokat szolgáltatott ki az angoloknak (Kiválóan beszélt angolul.). Lebukott, statáriális bíróság elé állították, csak a korlátozott beszámíthatóságát igazoló elmeorvosi igazolásnak köszönhette, hogy öt évi szabadságvesztéssel megúszta. (Erről beszámolt a HVG 2001. január 6-i számában Murányi Gábor cikke - alább olvashatja is a cikket)

Az ötvenes években kémgyanús elemként figyeltettek mindenkit, aki nyugati titkosszolgálatokkal együttműködve vett részt életét kockáztatva az antifasiszta ellenállásban. A színész testvérét el is ítélték államellenes összeesküvés vádjával. Szakáts Miklósról is számos jelentés készült. Az egyik besúgónak arra panaszkodott (talán azt üzente általa), hogy nem érti, miért kezelik őt úgy, mintha leprás lenne, amikor tudja, hogy az 1944-es szövetséges ma már ellenség, és nem áll velük semmilyen kapcsolatban.