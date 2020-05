Szilágyi János a Home office-ban: "Hülyének vagyok nézve több millió társammal együtt"

home office

Továbbra is bejár dolgozni a Nemzeti Színház igazgatója, csak most a tervezéssel van elfoglalva. Vidnyánszky Attila szerint a kőszínházban dolgozók biztonságban vannak, de a szabadúszókon segíteni kell. Szerinte a döntéshozók is értik, hogy szükség van a támogatásra ahhoz, hogy visszaszerezzék a nézők bizalmát. A nehézséget az jelenti, hogyan döntenek majd a pénzek elosztásáról - teszi hozzá a direktor.