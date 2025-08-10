Megbocsátani sohasem fogok – angliai életéről vallott Ágoston László operaénekes, aki ma marketinggel foglalkozik

Hét éve települt az Egyesült Királyságba feleségével Ágoston László operaénekes, ma már mindketten brit állampolgárok. A 39 éves, ma marketinggel foglalkozó művész vasárnapi Facebook-posztjában osztotta meg gondolatait a kitelepülésről.

„Budapesten a gépre szállva még nem értettük, milyen hatalmas a lemaradás, amiből érkezünk. Azt hittük, egy az egyben át fogjuk tudni váltani a magyar életünket egy angliai életre.

Amikor évtizedeken keresztül Hegyeshalomtól Záhonyig gondolkozol, eltorzulnak az arányok.

Így lehet annyi »világsztár«, akit csak Magyarországon ismernek. Valójában kiúsztunk az érből az óceánba” – fogalmazott, hozzátéve: „nem látszik, amire otthon büszkék lehettünk”.

Mint elbeszélte, a Covid előtti időszakban már ívelt fölfelé londoni karrierjük, de aztán beütött a világjárvány, „a világ leghangosabb metropolisza csöndbe süppedt, és mi másfél évig voltunk rabok a saját otthonunkban”. Akkor Bristolba költöztek, megpróbáltak „kisebb tóban nagyobb halak lenni”.

Ekkor lett anyám rákos. Megkérdeztem, ha van lelki oka, mi lenne az? Azonnal rávágta, hogy utál már Magyarországon élni

– folytatta a beszámolót Ágoston László. Édesanyjával megbeszélték, hogy ő meggyógyul, ők pedig segítenek elérni, hogy kitelepülhessen – mindkét dolog sikerül, Ágoston anyja lassan 3 éve él Angliában, „az első naptól remekül érzi magát, tanulja a nyelvet, programokat szervez és programokra jár”.

Ágoston tanulni kezdett, sokszor éjszakánként fel akarta hozni a marketinges tudását angol szintre, ez két évbe telt neki, ma már szakmai sikereket könyvelhet el.

Januárban lettünk állampolgárok. Úgy is mondhatnám, szabad emberek. A gyerekemnek már a magyar állampolgárságot kell kérvényezni, nem a britet

– írta. Sok közeli barátot elveszítettek, más lett az életük, mások a gondjaik, hét év alatt máshogy fejlődtek az eltérő közegben. „Aki megmaradt hét év után, többet ér az aranynál. Lettek új barátok is. Angolok, csehek, olaszok… magyarok, akik már itt vannak otthon” – írta, majd így folytatta: „Úgy 5 év volt, mire elpárolgott belőlem a keserűség.

Megbocsátani sohasem fogok, de már egy ideje egyszerűen nem érdekel. Egyre kevesebbet jut eszembe, hogy mi lett volna, ha nem kell mindent porig égetnem.

Úgy olvasom a magyar híreket, mint unatkozó nyugdíjas nézi a teleregényt: izgulok Izauráért, de rám már nincs hatással, hogy összeveszik vagy kibékül Carlitossal” – fogalmazott Ágoston, aki úgy látja, „a saját életük felett megtörték a turáni átkot”.

Hét év kellett hozzá, hogy le tudja írni, hog szép élete volt Magyarországon, de most már kint is szép élete van, „kellett hozzá rengeteg munka és mégannyi kegyelem” – zárta posztját.

