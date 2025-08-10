A veszteségek miatt bezárja kisújszállási üzletét a Spar

Augusztus 24-én nyit ki utoljára a Spar kisújszállási üzlete, a boltbezárás mögött gazdaságossági okok állnak – derült ki a Spar Magyarország tájékoztatásából, amit Szűcs Tamás, a település polgármesterének megkeresésére küldött az áruházlánc a Szoljon.hu szerint.

A Spar jelezte: „Az idei évben ez a felülvizsgálat azt mutatta, hogy kisújszállási üzletünk sajnálatos módon a jövőben sem működtethető eredményesen, aminek következtében ezen üzletegységünk 2025.08.24-én lesz utoljára nyitva” – áll a polgármesternek küldött tájékoztatásban. Hozzátették, igyekeznek megoldást találni a dolgozók elhelyezésére a környező üzletekben.

A polgármester a lapnak jelezte: azonnal léptek a bezárás hírére, és tárgyalásokat kezdeményeztek más üzletláncokkal „a városközpontban lévő ingatlan mielőbbi hasznosítása érdekében”.