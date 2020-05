Duma Aktuál - Orbán Viktor felel matekból: Mennyi 6+4?

kultúra

2020.04.07. 17:00 6 perc

A Vígszínház és a Katona társulatának tagjaként ott volt a színházi bántalmazási ügyek közelében, és véleményt is mond róluk az Akik maradtak című film férfi főszereplője, Hajduk Károly, aki az alakításáért a Magyar Filmdíjat is kiérdemelte. A HVG-nek adott interjújában elmeséli azt is, hogy a járvány alatt színészként mivel tölti a napjait.