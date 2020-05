Hajszálon múlt, hogy túlélte Mauthausent a KISS együttes sztárjának magyar édesanyja

A világhírű KISS rockbanda magyar származású frontembere a lap által összegyűjtött, 100 oldalnyi dokumentumból tudta meg, hogy édesanyja, aki 1925-ben a Szabolcs-Szatmár megyei Jándon született Klein Flóraként, és két éve Amerikában halt meg, éppen 75 éve, 1945. május 5-én szabadult a mauthauseni koncentrációs táborból. Megszenvedte a budapesti zsidóüldözést, majd deportálták, és koncentrációs táborba hurcolták. Gene Simmons, aki a színpadon immár 70 évesen is féktelen, ám a magánéletben visszahúzódik önmagába, ma is erkölcsi iránytűnek tekinti az anyját, sorsáról sok mindent azonban csak most, az újságíróktól tudott meg.