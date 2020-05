Karanténversek III. – Peer Krisztián: Aki a lehetőséget is látja

AKI A LEHETŐSÉGET IS LÁTJA

Gyalogkakukk a szakadék fölött –

online színházi próba.

Mindenki teszi a dolgát:

a laptop is tölt, a Költő is költ,

a középosztály a netre költözött,

ír szódás kenyér és jóga.

Bár azonosak a nézeteik,

most kiderült, hogy még ez se segít –

régi ismerősök nem állnak szóba.