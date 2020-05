Lovasi András a Home office-ban: A menedzserünk kőműves segéd, a dobosunk jelentkezett biciklis futárnak

"Éreztem már jobban is magam a bőrömben" - mondja Lovasi András, aki a karanténélet első pár hetét még élvezte, de azóta őt is utolérték a problémák. Azt mondja, zenekarával is keresik a megoldásokat, hogy átvészeljék a következő 2-3 hónapot. Szerinte Orbán elég ügyes politikus, ahhoz, hogy a helyzetet a javára fordította. Elárulja azt is, hiába énekelt róla a rendszerváltáskor, nem forradalmár alkat.