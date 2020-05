Rendszerváltók30 – Kupa Mihály: Matolcsy rögtönzéseivel nem értettem egyet

HVG: Mindig is ebbe a bársonyszékbe vágyott - nyilatkozta több helyen is. Most boldog?

Kupa Mihály: Az vagyok, de megvallom, nem gondoltam volna, hogy ilyen nehéz helyzetben kerülök ebbe a pozícióba. Egyébként nem vagyok klasszikus pénzügyminiszter...

HVG: Hát ha így érti: valóban már ma is több annál, ön a kormány gazdasági minisztere. De egyáltalán hogyan kerülhetett szóba a neve az ön pénzügyi múltjával?

K. M.: Antall úr már az első kormányába is hívott államtitkárnak, de nemet mondtam. Most felteszem, Rabár Ferencnek, elődömnek köszönhetem a kinevezésemet.

HVG: Akinek mennie kellett - s akinek mindvégig tanácsadója volt.

K. M.: Rabár úrral mindvégig jó beszélgetőpartneri viszonyban voltam. Többről nem volt szó. Csak az államháztartással kapcsolatban adtam neki tanácsokat. Arra kért, szervezzek egy csapatot az adórendszer reformjára.

HVG: És a Fidesz? Úgy tudjuk, őket is ellátta tanácsaival.

K. M.: Jó kapcsolatban vagyok Gyulavári Antallal - egyik neveltem még a KSH-ból -, megkeresett, s kért, hogy adott esetben készítsek számukra egy szükségköltségvetést.

HVG: Ez két vas a tűzben. Végül a kormány mellett döntött. Szabott-e feltételeket?

K. M.: Nem, miután elképzelésem tökéletesen megegyezett azzal, amit Antall úr felvázolt: hogy én legyek egyedül felelős a gazdaságpolitikáért, s teljesen szabad kezem legyen... Botos Katalin más pozícióba kerülése bizony isten nem szerepelt a feltételek között.

HVG: Önt a népszerűtlenné vált adóreformmal azonosítják. Ma is vállalná?K. M.: Soha semmit nem tagadtam meg abból, amit bármikor is kiadtam a kezemből. Ma is az a véleményem: szükséges lépés volt.