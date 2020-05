Szeretettel Brüsszelből: A belga kormányfővel megtörtént, ami Orbán Viktorral nemigen fog

Az élet ettől a héttől már Belgiumban is kezd visszazökkenni valamilyen új, a korábbi „normálisra” távolról emlékeztető, de attól azért jócskán eltérő kerékvágásba. Az ország nem sokszor szerepelt a koronavírusról írott címlapsztorik között, pedig ugyancsak megérdemelte volna, hiszen az olasz, a francia és a napjainkban zajló brit katasztrófával is összevetve a kórokozó Belgiumban sokkal nagyobb pusztítást végzett.

Azt, hogy a koronavírus-járvány és a márciusban bevezetett szigorú kijárási korlátozások a normálistól mennyire eltérő világot teremtettek Belgiumban, talán a két alábbi példa illusztrálja a legjobban. Brüsszel kihalt főterén, a Grand Place-on, ahol a télen-nyáron ott tolongó turisták miatt máskor egy gombostűt sem lehet elejteni, most a kockakövek között kizöldült a fű. A főtértől nem messze található másik fő turistalátványosság, egy pisilő kisfiúról mintázott pöttöm Manneken Pis pedig immár hivatalos koronavírus-szájmaszkban pompázik.

A kórházba került fertőzött betegeknek több mint a fele Belgiumban is idős, 71 év fölötti ember és az áldozatok több mint 51 százaléka idősek otthonában élt. Ezek a statisztikák persze itt is sokakat elgondolkodtattak, és egyesek ugyancsak hajmeresztő következtetéseket vontak le belőlük.

A kiugróan rossz belga mortalitási adatokra sokféle részmagyarázatot olvastam már, de igazából egyik sem mondja el az egész történetet. Az egyik – közhelyes – megközelítés az, hogy a 11 és fél millió lakos egyharmad magyarországnyi területen zsúfolódik össze, tehát a nagy népsűrűség is hozzájárulhatott a vírus terjedéséhez. A belgák 98 százaléka városlakó, és főleg Flandriában az is megszokott dolog, hogy az emberek idős korban bevonulnak egy minden kényelemmel rendelkező öregek otthonába. Flandriában most ezek az intézmények lettek a fertőzés melegágyai.

Az igazsághoz viszont az is hozzátartozik, hogy a munkahelyek zömét és az egész belga egészségügyi rendszert felkészületlenül érte a járvány. A fertőzöttek megkérdezett csoportjának fele például arról számolt, hogy a koronavírust nagy valószínűséggel a munkahelyén szerezte be.