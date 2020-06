Révész: A négerezés és a kib*szás

A kormánytábor kedvenc házinácija retteg, és ezt zaftosan - ám általunk vállalhatatlannak, így idézhetetlennek is tartott stílusban - ki is fejtette. A lényeg az, hogy káromkodott és négerezett egyet mélyről jövő gyűlölettel. Rettegésének realitásával most nem foglalkozunk, mert ezt a felületet túlnyomórészt értelmes emberek olvassák. Minket most a néger szóhoz való viszony története foglalkoztat – és mindaz, ami abból következik.