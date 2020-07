Radar360: Szijjártót az Indexről kérdezték, közben újabb újságírók mondhatnak fel

belpolitika

2020.07.20. 12:00 2 perc

A hivatalos statisztikák azt mutatják, hogy másfél évtized alatt 50 ezren települtek át Ukrajnából Magyarországra. Egy most készült tanulmány szerint azonban valójában csak 15 ezer kárpátaljai magyar távozott véglegesen a szülőföldjéről, a többiek inkább kétlaki életre rendezkedtek be a határ két oldalán, vagy eleve nem is magyar nemzetiségűek voltak.