HVG Terasz

2020.09.14.

"Ez nem kereszténység", hanem "pogányság és mohó önzés" – foglalja össze a jelenlegi hatalom karakterét az egykor Orbán Viktor gyermekeit is megkeresztelő lelkész. Nem tudja még, miként tömik be a pénzügyi űrt, amelyet az okoz, hogy a kormány elvett 95 millió forintot egyháza, az Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség rászoruló fiatalokat befogadó iskoláitól. Iványi azt mondja, a szegényeket semmiképp sem hagyják magukra, s továbbra is vallja: "ha van módod megszólalni, csak az igazat mondhatod".