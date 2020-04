A koronavírus-veszély fokozatai – interjú Jean-Laurent Casanova immunológussal

home office

2020.03.23. 17:30 1 perc

Otthonról is próbál készülni a tokiói játékokra négyszeres olimpiai ezüstérmes úszónk, pedig ő is tudja, lehet, hogy nem tartják meg a világversenyt. Cseh László szerint viszont ennél sokkal nagyobb gondot okoz a járvány a világban, ezért nem aggódik amiatt, ha utolsó esélyét is elszalasztva, aranyérem nélkül kell visszavonulnia. A Home office-ban a sportoló házi felkészülésébe is bepillanthatunk.