Ausztria tőszomszédságában, három kormány számára is ellenségképet jelent a liberális demokrácia: Magyarország, Lengyelország nyíltan harcol ellene, de egyre inkább csatlakozik hozzájuk Szlovénia is – írja az osztrák Profil. A szerzők közt ott van az az újságírónő is, akit a magyar kormánymédiában támadtak, mert kérdezett a Fidesztől.