Rezsicsökkentés okoseszközökkel: tippek a redőnytől a komplett okosotthonig

A „rezsicsökkentés”, tehát a lakossági energia hatósági áras rendszere kevéssé ösztönöz a spórolásra. Ebben előrelépést jelentett a 2022 nyarán bevezetett kétsávos díjszabás: bizonyos fogyasztási mennyiség fölött mind a gázért, mind a villanyért többet kell fizetni. A lakosság megtakarítási hajlandóságának ösztönzése és a hálózat stabilitása szempontjából viszont a dinamikus árazás volna ideális, leginkább a villamos energiánál: olcsónak kellene lennie, amikor sok áll rendelkezésre – vagyis a napos órákban, amikor a napelemek termelnek –, és drágának, amikor kevés a termelés, ám magas a fogyasztás – vagyis az esti órákban.

Jelentékeny megtakarításokat lehet elérni az otthonokban használt okoseszközökkel. Az energiamegtakarítás nemzetgazdasági szinten is hasznos, de a rezsit is csökkentheti. Okoseszköz minden, az internetre csatlakozó, automatizált, illetve automatizálható, több-kevesebb önszabályozásra képes, más eszközökkel rendszerbe kapcsolható otthoni berendezés. Okosotthon az ilyen, egymással rendszerbe kapcsolt eszközökkel felszerelt ingatlan. Nem csak új ingatlan lehet okos, relatíve olcsón bármilyen régi ingatlan is felokosítható. Ezt célszerű kicsiben kezdeni, hogy kiderüljön, mennyire válik be, a folyamat ugyanis odafigyelést és törődést igényel.