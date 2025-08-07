Kizárólag Mészáros Lőrinc borait fogyaszthatják a fesztiválozók a Szigeten

Két Mészáros Lőrinchez köthető cég is felbukkant a Sziget Fesztivál szuper szponzorai és partnerei között – írja az Mfor, a fesztivál honlapján megtalálható támogatói lista alapján. A lap szerint ezek a Chateau Dereszla és a Gallicoop, melyek – bár magántőkealapok miatt nehezebben követhetően – Mészáros Lőrinchez, a leggazdagabb magyarhoz kapcsolhatók.

A szervezők a portál megkeresésére azt írták, hogy a Dereszla idén először a fesztivál partnere, és a kizárólagos borbeszállító kategóriát vásárolták meg, korábban évekig a Borháló és a Paulus vitte a borokat a fesztiválra.

A Gallicoop pedig egy brandelt foodtruck, ami azt jelenti, hogy elsősorban marketing megjelenésről van szó, nekik nem jár kizárólagosság, de természetesen ételt árusítanak.

Az Mfor cikke szerint a Dereszla Bortermelő és Értékesítő Kft. -t 2016-ban Mészáros Búzakalász 66 nevű vállalkozása szerezte meg, ma már viszont a Béta magántőkealap a tulajdonosa. Ennek ugyanakkor a Status Capital Zrt. a kezelője, ami a felcsúti vállalkozó tulajdonában van.

A Gallicoop pedig januárban került a milliárdos érdekeltségébe, Mészáros Csoport a Csabatáj Mezőgazdasági Zrt. -n keresztül egyedüli irányítást szervezett a pulykafeldolgozó zrt.-ben. Termékeik közé tartozik a panírozott pulykafasírt, a panírozott pulykamell és a panírozott, sajttal, sonkával töltött pulykamell, amelyeket idén a Sziget Fesztiválon is megkóstolhatnak a látogatók.

Nyitóképünk illusztráció, fotó: Kriza Márton