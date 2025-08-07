Jövőre újra lesz közvetlen járat az USA-ba, Philadelphiába lehet utazni

Jövő májustól újraindul az American Airlines Budapest–Philadelphia-járata – jelentette be Nagy Márton csütörtök délután a Facebookon. Sokkal több részletet ezzel kapcsolatban nem osztott meg, de azt írta, hogy napi rendszerességgel fognak közlekedni a repülők.

Bár a Covid-járvány óta nincs közvetlen járat Magyarország és az Egyesült Államok között, korábban több amerikai városba is el lehetett közvetlenül jutni. Amint arról a HVG is beszámolt, 2018-ban hatéves szünet után a lengyel LOT indított Budapest–New York-viszonylatban heti négyszer, Budapest–Chicago-viszonylatban pedig heti kétszer repülőt.

Szintén 2018-ban, hét év kihagyás után indult újra az American Airlines Philadelphia és Budapest közötti napi járata. Ezek aztán 2020-ban a járvány miatt megszűntek.

Korábban a 2012-ben csődbe ment Malév is indított közvetlen járatokat az USA-ba.

Nyitóképünkön az American Airlines repülőgépe a philadelphiai nemzetközi repülőtéren, fotó: AFP / Daniel Slim