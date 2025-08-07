A svéd modell újratöltve: börtönbe kerülhet az is, aki az OnlyFans oldalain ad pénzt szexuális tartalmakért

Mi az, amit kínálni és eladni szabad, de megvenni tilos? Aki tájékozott szexmunkaügyekben, az tudhatja, hogy a skandináv modellről van szó, amelyet Svédországban 1999-ben vezettek be. A lényege, hogy a prostitúció szolgáltatása nem büntetendő, megvásárlása viszont igen.

Az elképzelés az volt, hogy ha keresleti oldalról korlátozzák a prostitúciót, akkor visszaszorul a tevékenység, ugyanakkor nem sújtja szankció a többnyire kiszolgáltatott helyzetben lévő szexmunkásokat.

A modell külföldön is követőkre talált. Bevezették Franciaországban, Írországban, Izraelben és az USA egyik tagállamában, Maine-ben, Skóciában pedig fontolóra vették. Svédországban logikus következő lépésnek tűnik tehát, hogy július elseje óta hasonló (emberi jogi szempontból kritizált) jogszabály vonatkozik az online szexszolgáltatásokra, amelyeknek legismertebb formái közé tartozik az OnlyFans vagy a Chaturbate. Ezeken a portálon részben felvett, részben élő adások zajlanak.

A megtekintésnek, illetve a felhasználói kívánságok teljesítésének megvan a maga tarifája. Az új svéd szabály szerint egy évig terjedő börtönbüntést is kaphatnak azok, akik ilyesmiért fizetnek. Még súlyosabb szankció fenyegeti azokat, akik elősegítői, haszonélvezői a tevékenységnek.