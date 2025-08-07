Itt a harmincas lista, ők nyerhetik idén az Aranylabdát

A listán nem szerepel a tavalyi győztes Rodri.

Itt a harmincas lista, ők nyerhetik idén az Aranylabdát

Közzétette a France Football a 2024/2025-ös idény legjobb labdarúgójának járó Aranylabda harmincfős jelöltlistáját.  

A nemzetek „versenyét” a franciák és az angolok vezetik négy-négy játékossal, a portugálok és a spanyolok három-három fővel vannak jelen a névsorban. A Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain kilenc labdarúgót ad a listára, amelyen egyébként nem kapott helyet a tavalyi győztes spanyol középpályás, Rodri. 

A díjátadót szeptember 22-én rendezik. 

Az Aranylabda-jelöltek: 

  • Jude Bellingham (angol, Real Madrid),  
  • Ousmané Dembélé (francia, PSG),  
  • Denzel Dumfries (holland, Inter),  
  • Gianluigi Donnarumma (olasz, PSG),  
  • Désiré Doué (francia, PSG),  
  • Serhou Guirassy (guineai, Dortmund),  
  • Erling Haaland (norvég, Manchester City),  
  • Viktor Gyökeres (svéd, Sporting),  
  • Achraf Hakimi (marokkói, PSG),  
  • Harry Kane (angol, Bayern München),  
  • Hvicsa Kvaracelia (grúz, Napoli, PSG),  
  • Robert Lewandowski (lengyel, Barcelona),  
  • Alexis Mac Allister (argentin, Liverpool),  
  • Lautaro Martinez (argentin, Inter),  
  • Scott McTominay (skót, Napoli),  
  • Kylian Mbappé (francia, Real Madrid),  
  • Nuno Mendes (portugál, PSG),  
  • Joao Neves (portugál, PSG),  
  • Michael Olise (francia, Bayern München),  
  • Cole Palmer (angol, Chelsea),  
  • Pedri (spanyol, Barcelona),  
  • Raphina (brazil, Barcelona),  
  • Declan Rice (angol, Arsenal),  
  • Fabian Ruiz (spanyol, PSG),  
  • Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool),  
  • Virgil van Dijk (holland, Liverpool),  
  • Vinicius Jr. (brazil, Real Madrid), 
  • Vitinha (portugál, PSG),  
  • Florian Wirtz (német, Leverkusen),  
  • Lamine Yamal (spanyol, Barcelona). 
