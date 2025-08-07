Itt a harmincas lista, ők nyerhetik idén az Aranylabdát

Közzétette a France Football a 2024/2025-ös idény legjobb labdarúgójának járó Aranylabda harmincfős jelöltlistáját.
A nemzetek „versenyét” a franciák és az angolok vezetik négy-négy játékossal, a portugálok és a spanyolok három-három fővel vannak jelen a névsorban. A Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain kilenc labdarúgót ad a listára, amelyen egyébként nem kapott helyet a tavalyi győztes spanyol középpályás, Rodri.
A díjátadót szeptember 22-én rendezik.
Az Aranylabda-jelöltek:
- Jude Bellingham (angol, Real Madrid),
- Ousmané Dembélé (francia, PSG),
- Denzel Dumfries (holland, Inter),
- Gianluigi Donnarumma (olasz, PSG),
- Désiré Doué (francia, PSG),
- Serhou Guirassy (guineai, Dortmund),
- Erling Haaland (norvég, Manchester City),
- Viktor Gyökeres (svéd, Sporting),
- Achraf Hakimi (marokkói, PSG),
- Harry Kane (angol, Bayern München),
- Hvicsa Kvaracelia (grúz, Napoli, PSG),
- Robert Lewandowski (lengyel, Barcelona),
- Alexis Mac Allister (argentin, Liverpool),
- Lautaro Martinez (argentin, Inter),
- Scott McTominay (skót, Napoli),
- Kylian Mbappé (francia, Real Madrid),
- Nuno Mendes (portugál, PSG),
- Joao Neves (portugál, PSG),
- Michael Olise (francia, Bayern München),
- Cole Palmer (angol, Chelsea),
- Pedri (spanyol, Barcelona),
- Raphina (brazil, Barcelona),
- Declan Rice (angol, Arsenal),
- Fabian Ruiz (spanyol, PSG),
- Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool),
- Virgil van Dijk (holland, Liverpool),
- Vinicius Jr. (brazil, Real Madrid),
- Vitinha (portugál, PSG),
- Florian Wirtz (német, Leverkusen),
- Lamine Yamal (spanyol, Barcelona).