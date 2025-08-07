Itt a harmincas lista, ők nyerhetik idén az Aranylabdát

Közzétette a France Football a 2024/2025-ös idény legjobb labdarúgójának járó Aranylabda harmincfős jelöltlistáját.

A nemzetek „versenyét” a franciák és az angolok vezetik négy-négy játékossal, a portugálok és a spanyolok három-három fővel vannak jelen a névsorban. A Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain kilenc labdarúgót ad a listára, amelyen egyébként nem kapott helyet a tavalyi győztes spanyol középpályás, Rodri.

A díjátadót szeptember 22-én rendezik.

Az Aranylabda-jelöltek: