Die Zeit-jelentés Moszkvából: Ki a nagyobb diktátor? Veszélyes lehet Putyinra az új Sztálin-kultusz

Oroszország ismét Sztálin lábai elé omlik, de azért a Putyin-rezsim is eltanult egy s mást az önkényúrtól. Attól, aki milliókat és milliókat öletett meg, sok ezer templomot romboltatott le, és akit a mostani elnök kulturális tanácsadója szerint Isten küldött a földre. Manapság ő az orosz állam létezésének metaforája – foglalja össze a helyzetet állomáshelyéről Michael Thumann.

Megy az újrasztálinizálódás, a mai rendszeren jól kiütköznek az 1930-as évek vonásai: az ideológia, a félelem uralma és a lakosság jogfosztása. Az új ember ideálja, valamint a vezérkultusz egy totalitárius államban, ami a végén azonban Putyin számára is veszélyessé válhat.