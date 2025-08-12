Hadházy Hatvanpuszta pincéjében megbújó „titokzatos” ajtóról osztott meg képeket

„Vajon mit rejt a hatvanpusztai kastély föld alatti termében a vastag vasajtó?” – kezdi kedd reggeli Facebook-posztját Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, amihez képeket is csatolt az említett ajtóról.

Hadházy arról ír: a képeket évekkel ezelőtt készítő építőmunkás arról beszélt neki, egy hatalmas széf volt az ajtó mögött, de azt nem tudta lefotózni. Hozzáteszi: korábban látott egy videót, amelyen több hasonló ajtó is feltűnik, melyek mögött nagy, rengeteg élelem tárolására alkalmas hűtőterem volt. Hadházy hozzáteszi azt is, hogy az általa eddig látott dokumentumok alapján ő egy föld alatti bunkerrendszer létezését vélelmezi. A feltételezést alátámasztó képeket azonban nem tudja közzétenni, mivel készítőjük nem merte neki odaadni őket.

„De onnan és a HVG által közzétett belső fotókból tudom, hogy a kastélykomplexum négy épületéből az egyik egy szállodához hasonló, rengeteg szobát rejtő lakóépület, a másik egy antik bútorokkal berendezett luxuskúria, a harmadik egy hatalmas, galériás, kandallós könyvtár, a negyedikben pedig óriási konyha, étterem és közösségi terek bújnak meg. Az épületeket pedig föld alatti folyosók kötik össze, erről tegnap posztoltam képeket” – írja Hadházy.

Orbán Viktor nemrég Hatvanpusztával kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy édesapjának van ott gazdasága, amely azonban még nem működik, neki ahhoz semmi köze. Korábban viszont elsőként a HVG dokumentumfilmje mutatta be, hogy egy gazdasághoz képest egészen fényűző építkezés zajlik József nádor egykori birtokán.

Augusztus elején Hadházy tüntetést szervezett a birtok elé, az eseményről készült videónkat alább nézheti vissza:

Az esemény óta Hadházy rendszeresen foglalkozik Hatvanpusztával. A múlt héten olyan dokumentumokat posztolt, amelyek azt bizonyítják, hogy vannak lakóépületek is a birtokon. A tegnapi nap során pedig a képviselő által is említett föld alatti folyosókról, illetve fűtött gondolkodósétányról adott közre képeket.

