Londoni pénzügyi elemzők szerint a forint erősödésével járhat, ha Orbán Viktor elveszíti a 2026-os választást

A forint akár 5,5 százalékkal is erősödhet, ha a jövő évi választáson az ellenzék legyőzi a Fideszt – írja a Bloomberg a City egyik legnagyobb befektetési bankcsoportja, a Barclays elemzése alapján.

A brit bank szerint bár Orbán 2010 óta zsinórban négyszer nyert, a Tisza Párt jelenlegi, kényelmes előnye a közvélemény-kutatásokban valós esélyt teremt a kormányváltásra az áprilisi választásokon.

A jelentés szerint Magyar Péter a győzelme után visszaszerezhetné az Európai Unió által jelenleg befagyasztott források jelentős részét, ami pozitívan hatna a forintra. Az elemzők a lengyelországi 2023-as választás utáni piaci reakcióhoz hasonlították a várható folyamatokat, hiszen a kormányváltás akkor szintén erősítette a nemzeti valutát és az államkötvényeket.

A forint idén már így is jobban teljesített régiós társainál, hétfőn 394,8 forintot kellett fizetni egy euróért.