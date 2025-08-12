Pert indított a TASZ segítségével egy édesapa, mert az utolsó pillanatig nem tájékoztatták arról, hogy a felesége gyógyíthatatlan

Egy kétgyermekes édesanyát 2016-ban emlődaganattal diagnosztizáltak, két évvel később csontvelő- és májáttétet, 2020 elején pedig agyi áttétet találtak nála. Állapota folyamatosan romlott, többször mentő vitte be a kórházba. Férjét azonban sem a háziorvos, sem a kistarcsai kórház nem tájékoztatta, és dokumentáció sem készült felesége betegségének lehetséges kimenetéről – írja közleményében a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ), akik a károsult férj jogi képviseletét biztosították.

Ahhoz sem kaptak segítséget, hogy milyen otthoni ápolásra szorul a nő, így a férje gondoskodott róla egyedül, két gyermek nevelése és a háztartás vezetése mellett. Arról sem tájékoztatták őket, hogy elérhető lett volna számukra az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott otthoni szakápolás és hospice-ellátás, sőt, a háziorvosnak ezt saját hatáskörben el kellett volna rendelnie.

Bár a kórházzal peren kívül sikerült megállapodni, a családot sokkal több érte, mint anyagi kár, hiszen nem tudtak az édesanya halálára méltón felkészülni, súlyosan megsértették a jogaikat és emberi méltóságukat – közölte a TASZ.

„A családdal történtek rávilágítanak arra, hogy a hazai egészségügyi ellátórendszer sokszor nem tud kellő odafigyeléssel és empátiával viszonyulni a gyógyíthatatlan betegségben szenvedőkhöz. A magyar egészségügyből hiányzik az életvégi ellátás tervezésének gyakorlata, amikor a hozzátartozókat is bevonva meghatározzák a beteg számára fontos értékeket, célokat, kezeléseket” – írják.