A Tisza Párt elnöke reagált a fiatalokat csillapítani próbáló köztársasági elnök hétfői bejegyzésére.

A borsófőzelékek TikTok-királyának nevezte Magyar Péter Sulyok Tamást, miután a köztársasági elnök üzent a „mocskos fideszező” fiataloknak

„Orbán Viktor báb köztársasági elnöke, Sulyok Tamás a fiatalokat igyekezett kioktatni, amiért ki merték fejezni az ellenérzésüket egy aljas, korrupt, embertelen kormánnyal szemben” – írta ki a Facebook-oldalára Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke.

A bejegyzésével arra reagált, hogy hétfőn Sulyok Tamás köztársasági elnök a fiatalokhoz szólt, miután egyre több fesztiválon és koncerten zeng a „mocskos Fidesz”. Sulyok többek között így fogalmazott: „Kiáltásotok üzenet. Azonban ne engedjétek, hogy a hangotok mások indulatait visszhangozza. Kiáltani akkor érdemes, ha a szó mögött ott a gondolat, ami méltó rá, hogy meghallják”.

„Szerencsére Petőfi Sándornak és Mansfeld Péternek még nem tudott ilyen magvas gondolatokat üzenni a borsófőzelékek TikTok-királya” – írta a köztársasági elnökről Magyar, aki szerint ha Sulyok „hasonló bátorsággal üzenne az állami egészségügyet, a közlekedést, a gazdaságot és az oktatást szétverő maffia kormánynak”, akkor lenne köztársasági elnök.

