Miért hunynak szemet az izraeliek a gázai éhínség felett? – Shira Efron amerikai zsidó politológus magyarázata a The New York Timesban

Az éhező palesztin gyerekek látványa megrázta a világ közvéleményét, fokozta Izrael elszigeteltségét, ám a zsidó lakosság becsukja szemeit a gázaiak szenvedése láttán – állapítja meg Shira Efron, aki kutatási igazgató az Israel Policy Forum amerikai zsidó szervezetnél. Utóbbi célja, hogy támogatást szerezzen a biztonságos, zsidó és demokratikus Izraelnek. A kétállami megoldást szorgalmazza.

A szerző szerint az izraeli közéletben nemigen téma a tömeges gázai éhezés. Ami előtérben van, az a fiatal izraeli katonák halála, vagy hogy a szélsőséges, ultraortodox mozgalmak tagjainak nem kell bevonulniuk, illetve hogy a kormány eltávolítaná az útból a demokrácia hivatásos oltalmazóit.