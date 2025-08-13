The Washington Post: Politikai okokból vizezték fel az amerikai külügy országjelentéseit

Marco Rubio amerikai külügyminiszter az emberi jogok élharcosa volt, amíg 14 éven át szenátor volt, de most a nevét adta ahhoz, hogy drámai módon átdolgozzák a State Department összeállítását, amely az emberi jogok helyzetét méri fel 198 országban – írja a The Washington Post. A dokumentum az USA új külpolitikai céljainak megfelelően élesen visszafogta a bírálatot a korrupció és a hatalommal való visszaélés ügyében.

Egy sor olyan szempontot, amely korábban fontos eleme volt annak a listának, mellyel az országok helyzetét vizsgálták, például az LMBTQ-emberek üldöztetésének kérdése, visszavágtak. Ezekkel a kérdésekkel legfeljebb kurtán foglalkozik a helyzetkép. Hivatalosan „a könnyebb olvashatóság” kedvéért. Bírálók még a tárcánál is azt mondják, hogy az értékelésnél aránytalanul nagy befolyást kapott a politika: a korábbinál kedvezőbb lett az olyan szövetségesek megítélése, mint Izrael és Salvador, ugyanakkor a nem baráti államok megkapják a magukét.

Magyarországgal kapcsolatban a legsarkosabb megállapítás, hogy nem voltak hiteles jelentések az emberi jogok megsértéséről. Ugyanakkor ezúttal nincs alapos felsorolás a kormányzati korrupcióról. Kína kapcsán pedig hiányzik, hogy sérült a gyülekezés joga – idézi az NPR amerikai közszolgálati rádió.