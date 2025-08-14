Trump ideiglenesen leállított pár szankciót, hogy Putyin beutazhasson Alaszkába
Augusztus 20-ig szünetelnek az érintett intézkedések.
HVG
Az Egyesült Államok kormánya átmenetileg felfüggesztett néhány, Oroszországra kivetett szankciót, hogy lehetővé tegye Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki találkozóját Alaszkában – írja az MTI.
A washingtoni pénzügyminisztérium Idegenvagyon-ellenőrzési Hivatala (OFAC) szerdán kiadott egy különleges engedélyt, amely ideiglenesen, augusztus 20-ig felfüggeszt bizonyos, Oroszország ellen életbe léptetett szankciókat. Az átmeneti mentesség kifejezetten azokra a tranzakciókra vonatkozik, amelyek „szükségesek hozzá és közvetlenül kapcsolódnak” az alaszkai kormányközi találkozón való részvételéhez vagy annak lebonyolításához.
A The Telegraph úgy értesült, hogy Trump kész egy szankciót végleg leállítani, hogy rávegye Putyint a békére, emellett ukrán és alaszkai ásványkincsekkel csalogatná tárgyalóasztalhoz az orosz vezetőt:
Az Egyesült Államok az elmúlt években számos szankciót léptetett életbe orosz hivatalnokok és vállalatok ellen, elsősorban az Ukrajna elleni háború miatt. Ezeknek a szankcióknak egy része akadályozhatta volna az érintett orosz delegáció tagjainak Alaszkába utazását vagy a találkozó szervezésével kapcsolatos pénzügyi tranzakciókat.
Az OFAC kiemelte, hogy a felfüggesztés nem vonja magával blokkolt vagyon feloldását, és kizárólag az alaszkai csúcstalálkozóval kapcsolatos tevékenységekre érvényes. A hivatal nem nevezte meg, hogy pontosan mely egyénekre vagy entitásokra vonatkozik az ideiglenes enyhítés.