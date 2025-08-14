Trump ideiglenesen leállított pár szankciót, hogy Putyin beutazhasson Alaszkába

Az Egyesült Államok kormánya átmenetileg felfüggesztett néhány, Oroszországra kivetett szankciót, hogy lehetővé tegye Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki találkozóját Alaszkában – írja az MTI.

A washingtoni pénzügyminisztérium Idegenvagyon-ellenőrzési Hivatala (OFAC) szerdán kiadott egy különleges engedélyt, amely ideiglenesen, augusztus 20-ig felfüggeszt bizonyos, Oroszország ellen életbe léptetett szankciókat. Az átmeneti mentesség kifejezetten azokra a tranzakciókra vonatkozik, amelyek „szükségesek hozzá és közvetlenül kapcsolódnak” az alaszkai kormányközi találkozón való részvételéhez vagy annak lebonyolításához.

A The Telegraph úgy értesült, hogy Trump kész egy szankciót végleg leállítani, hogy rávegye Putyint a békére, emellett ukrán és alaszkai ásványkincsekkel csalogatná tárgyalóasztalhoz az orosz vezetőt:

The Telegraph: Trump ukrán ritkaföldfémeket és alaszkai ásványokat ajánl majd Putyinnak a békéért cserébe Az amerikai elnök a lap szerint az orosz repülőgép-szankciókat is feloldaná, hogy a háború befejezésére bírja az orosz vezetőt.

Az Egyesült Államok az elmúlt években számos szankciót léptetett életbe orosz hivatalnokok és vállalatok ellen, elsősorban az Ukrajna elleni háború miatt. Ezeknek a szankcióknak egy része akadályozhatta volna az érintett orosz delegáció tagjainak Alaszkába utazását vagy a találkozó szervezésével kapcsolatos pénzügyi tranzakciókat.

Az OFAC kiemelte, hogy a felfüggesztés nem vonja magával blokkolt vagyon feloldását, és kizárólag az alaszkai csúcstalálkozóval kapcsolatos tevékenységekre érvényes. A hivatal nem nevezte meg, hogy pontosan mely egyénekre vagy entitásokra vonatkozik az ideiglenes enyhítés.