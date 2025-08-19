A Bundeswehr főtervezője elmondta, hogyan vonulna át orosz fenyegetés esetén több százezer NATO-katona Európa keleti szélére

Project Syndicate

Timothy Snyder szerint Trump alaposan téved, amikor azt hiszi, hogy a külföldi vezetőkkel ugyanúgy bánhat, mint az amerikaiakkal. Vagyis hogy hihetetlen ígéretekkel eteti, illetve gusztustalan módon terrorizálja őket. A világhírű történész, aki a jelenlegi washingtoni politika miatt hagyta ott a Yale-t, és költözött át családostul Kanadába, felhívja azonban a figyelmet, hogy az üres szavak nem hatnak a Putyin-féle diktátorokra.

Az orosz vezetőnek megvan az elképzelése Ukrajna jövője ügyében, de tele szörnyűségekkel. Az ilyen emberek bűnöket követnek el, hogy valóra váltsák vízióikat, vagy hogy jobb belátásra bírják az olyan népeket, amelyek védekeznek a hódító ellen, miután az el akarja rabolni az országukat, a vagyonukat, elhurcolja gyerekeiket, és civileket kínoz, valamint gyilkol meg.

A gyönyörű jövő ez esetben bábkormányt, az erőszak által megfélemlített lakosságot, tömegsírokba temetett halottakat és orosz kézbe kerülő ukrán természeti kincseket jelentene. De Amerikában sokan Trumptól félnek, hiszen tisztogatást hajtott végre a pártjában, és a katonaságot veti be a rend fenntartására. Ám a külföldi ellenségek örömmel figyelik ezeket a fejleményeket, mert a gyengeség jelének tartják.

Ami egybevág azzal, hogy az elnök a külpolitikában sem bizonyult valami erősnek, különleges engedményeket tett Moszkvának, és nem kapott érte az égvilágon semmit. Azt adta értésre ily módon, hogy neki nem számítanak a gyilkosságok, a kínzások, az emberrablások. Szavatolja továbbá, hogy a Kreml határozza meg az ukrán és az amerikai diplomáciát olyan kulcskérdésben, mint a NATO-belépés.

Elfogadja, hogy erővel meg lehessen változtatni, akár de iure is, államhatárokat. Azaz hogy fel lehessen borítani a világrendet. Ezzel pedig további agresszióra bátorít. Mindkét vezető odavan a saját nagyságától. Putyin azt hiszi, hogy háborúban nem lehet legyőzni, ennek része, hogy manipulálja amerikai kollégáját.

Trump úgy gondolja, hogy öröksége bebiztosításához elengedő, ha személyét a békéhez kapcsolják, ám ameddig nem hajlandó tényleges politikára, addig egy háborúpárti vezető karmaiban van. Ha Kijev területeket enged át, akkor Moszkva újból támadhat, sokkal jobb pozícióból.